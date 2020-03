Putin võib uuesti Venemaa presidendiks kandideerida

Põhiseaduse kohaselt peaks Venemaa president 2024. aastal teise ametiaja lõppedes ametist taanduma, kuid täna pakkus võimupartei Ühtne Venemaa parlamendiliige välja ettepaneku, mis muudaks põhiseadust selliselt, et Putini ametiajad hakkaksid taas nullist jooksma.

«Põhimõtteliselt oleks see variant võimalik, aga ühel tingimusel: kui põhiseaduskohus teeb ametliku otsuse, et selline muudatus ei oleks vastuolus põhiseaduse põhimõtete ja peamiste sätetega,» ütles Putin selle kohta.

Alates 2000. aastast võimul olnud riigipea toetas parlamendiliikme Valentina Tereškova ettepanekut presidendi ametiaegade piirangute kaotamiseks või põhiseaduse muutmiseks selliselt, et Putin saaks uuesti kandideerida. Mitmed põhiseaduse muudatusettepanekud lähevad 22. aprillil mittesiduvale rahvahääletusele. Tereškova väitis, et kui Putinil oleks võimalus uuesti kandideerida, siis võiks see olla ühiskonna jaoks stabiliseerivaks faktoriks.