USA: Türgi peab Patriot-rakettide saamiseks S-400-d Moskvale tagastama

«Pentagoni juhi seisukoht on olnud täiesti selge esimesest tööpäevast sel ametikohal: Türgi ei saa Patriote, kui ei tagasta S-400,» ütles ta Washingtonis briifingul.

Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu kinnitas teisipäeval, et Türgi küsis NATO-lt Patriot-rakette. President Recep Tayyip Erdoğan aga ütles, et USA on hakanud leebemalt suhtuma Ankara S-400 ostu.