Afganistani võimud lubasid vabastada tuhandeid Talibani vange

President Ashraf Ghani eestkõneleja sõnul on eesmärgiks sillutada teed rahukõnelustele pärast USA ja Talibani sõlmitud lepet.

USA kutsus teisipäeval Afganistani valitsust ja Talibani esindajaid viivitamatult Kataris kohtuma, et kokku leppida vangide vabastamise üksikasjades.

«Ma kutsun mõlemaid pooli viivitamatult kõnelustele Dohas, et üksikasjad välja töötada,» kirjutas suhtlusvõrgustikus Twitter USA läbirääkija Zalmay Khalilzad.

«Afganistani valitsus on sellega nõustunud. Kui need ellu viiakse, siis on tegemist olulise sammuga rahuprotsessi suunas,» lisas Khalilzad.