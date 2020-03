Türgi president esitab Venemaale nõudmisi ja manitseb Euroopa Liitu

«Ehkki on olnud vaid väikseid vahejuhtumeid siin-seal, on relvarahu hakatud rikkuma,» ütles Erdoğan. «Me jagame neid juhtumeid Venemaaga ja ootame neilt meetmete rakendamist.»

«Allkirjastasime Moskvaga ajutise relvarahu. Nüüd on küsimus selle relvarahu alaliseks muutmises. Me püüame teha seda kiiresti. Kui see saab tehtud, on järgmised ülesanded lihtsamad,» ütles Erdoğan.