Vene irvhambad tegid prints Harryle Greta Thunbergina libakõne

«Vovani ja Lexusena» tuntud paaril on kombeks libakõnedega poliitikuid ja muid kuulsusi haneks tõmmata.

Nende varasemate ohvrite hulgas on Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ja Briti peaminister Boris Johnson.

Harryga räägiti detsembris ja jaanuaris ning prints jäi uskuma, et räägib Greta Thunbergi ja tema isa Svantega. Ta avaldas Gretale toetust ja ründas USA presidendi Donald Trumpi kliimaseisukohti.

«Kahjuks juhivad maailma mõned väga haiged inimesed, nii et sinusugused ja teised nooremast põlvkonnast on need, kes asju muudavad,» olevat Harry ajalehe väitel liba-Gretale rääkinud.