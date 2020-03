EL kritiseeris USAd ühepoolse reisikeelu eest

«Koroonaviirus on globaalne kriis, mis ei ole piiratud ühe mandriga. See nõuab koostööd, mitte ühepoolseid meetmeid,» ütlesid Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Ülemkogu eesistuja Charles Michel.

«Euroopa Liit laidab asjaolu, et USA otsus kehtestada reisikeeld võeti vastu ühepoolselt ja konsultatsioonideta,» ütlesid nad. «Euroopa Liit kasutab viiruse leviku piiramiseks karme meetmeid.»

President Donald Trump teatas eile, et USA keelab 30 päevaks kogu reisimise Euroopast Ühendriikidesse, takistamaks uue koroonaviiruse levikut.

«Selleks, et takistada uute juhtumite saabumist meie kallastele, peatame kogu reisimise Euroopast USAsse järgmiseks 30 päevaks. Uued reeglid jõustuvad reede keskööst,» ütles Trump telepöördumises rahvale.

Trump märkis, et piirangud ei kehti Suurbritanniale, mis hiljuti Euroopa Liidust lahkus, kuid hõlmavad Euroopat.

«See on kõige jõulisem ja kõikehõlmavam jõupingutus seismaks vastu välismaisele viirusele,» sõnas ta.

«Ma olen kindel, et jätkates nende karmide meetmete rakendamist, vähendame me märkimisväärselt ohtu meie kodanikele ja lõpuks võidame selle viiruse,» ütles Trump.

Trump kutsus ka eakaid inimesi vältima reisimist USA piirides. Veidi hiljem teatas Valge Maja, et 73-aastane Trump jätab «ettevaatusabinõuna» ära neljapäevale kavandatud sõidu Nevadasse ja Coloradosse.

USA president kritiseeris Euroopa suutmatust viirusepuhangut ohjeldada. Ta ütles, et Euroopa on näinud nii palju viirusejuhtumeid, sest valitsused ei suutnud peatada reisimist Hiinast, kust Covid-19 epideemia alguse sai, ja teistest puhangukolletest.

Trump teatas ka lühiajalistest maksuleevendustest ning ütles, et taotleb täiendavalt 50 miljardit dollarit rahastamaks väikeettevõtete laene, et aidata neid, keda viirusepuhangust põhjustatud häired majanduses on puudutanud.