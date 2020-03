Iraan nõustus andma allatulistatud reisilennuki mustad kastid Kiievile

Iraani esindaja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (CAO) juures Montréalis Farhad Parvaresh ütles, et mustad kastid saadetakse Kiievisse, kinnitasid allikad AFP-le.

Surma said kõik lend 752 pardal viibinud 176 inimest.

Kanada välisminister Francois-Philippe Champagne tervitas Iraani lubadust mustad kastid lõpuks üle anda, öeldes, et see on samm õiges suunas.