Hiina peatas viiruse tõttu Everestile ronimise lubade väljastamise

Nepali pool asuv nõlv jääb praegu avatuks, kuigi mõned ekspeditsioonide korraldajad on saanud ronijatelt teateid retke tühistamistest ning mägironijaid palutakse saata andmed viimase kahe nädala reiside kohta, samuti terviseandmed.

Hiina võimud on teatanud, et mäe põhjapoolne nõlv suletakse, ütles AFP-le Lukas Furtenbach, Austria ettevõttest Furtenbach Adventures.

Tiibeti turismipiirkonnad on suletud alates jaanuarist.

Nepali meeskond, mille ülesandeks on ronimisteekonna ettevalmistamine, on praegu teel baaslaagrisse, et alustada köite kinnitamisega.