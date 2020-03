Lapspornograafia asitõendid seisid 14 aastat Briti politsei seifis

Politseikomissar Mark Burns-Williamson märkis, et ei olnud selle ajani teadlik, et asitõend üldse politsei seifis oli. Ta vabandas piinliku eksimuse eest, kuid lisas, et tegu ei olnud asitõendite tahtliku varjamisega.

«Lõpuks leiti sealt mõned kujutised, palju hiljem muidugi, ja ma võin ainult oletada, et Taggart teadis väga hästi, et nii juhtus ja seetõttu palus selle politseiseifi hoiustada,» lausus politseiamet.

«Loomulikult on mul kahju ja ma väga kahetsen, et kõvaketas oli olemas ja seda ei leitud enne 2017. aastat,» lisas politseiameti juht. Politsei vilepuhuja teatas kõvaketta olemasolust 2017. aasta septembris.

Vilepuhuja väljendas aga kahtlust kõvaketta hoiustamise osas. «Ma ei tea, kas ta [Burns-Williamson] varjas asitõendeid, kuid arvestades seda, et tõendite avalikustamisega läks nii kaua, tundub see kahtlane,» märkis vilepuhuja.

«Mind teavitati samal päeval ja ma olin samamoodi šokeeritud nagu kõik teised, et asi nii oli. Jah, see on piinlik. Keegi on eksinud, seega jah, ma tõesti vabandan selle eest,» lisas komissar.