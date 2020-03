EL pakub migrantidele Kreekast koju naasmiseks korralikku summat

Pakkumine kestab ainult ühe kuu kartuses, et vastasel korral võib see meelitada Kreeka saartele veelgi rohkem migrante. Plaan ei kehti põgenikele, kellel ei ole võimalik koju tagasi pöörduda.

Volinik märkis, et tegu on kiire lahendusega Kreeka saarte põgenikelaagrite koormuse leevendamiseks, kus tema sõnul valitsevad täiesti vastuvõetamatud tingimused.

Komisjon loodab, et pakkumise võtab vastu 5000 inimest, kuigi teadvustab, et puuduvad andmed selle kohta, kui paljud migrandid on Kreeka saartel majandusmigrandid ja kui paljud neist on põgenikud.