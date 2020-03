Veebi leiutaja: internet diskrimineerib naisi

Berners-Lee asutatud World Wide Web Foundationi avaldatud murettekitava hinnangu põhjal on tekkinud ohtlik suund pöörduda kõigi sugude võrdsust taotlevate algatuste vastu.

«Võrk ei tööta naiste ega tüdrukute heaks,» kirjutas Berners-Lee.

«Maailm on teinud tänu pühendunud eestvõitlejate pingutustele soolise võrdsuse vallas olulisi edusamme.»

«Aga mulle teeb tõsist muret, et internet teeb liiga naistele ja tüdrukutele, eriti värvilistele, LGBTQ+ kogukonnast ja teistest marginaliseeritud rühmades, ja seab need edusammud ohtu.»

Internetiahistamine on nii laialdane, et üle poole vaadeldud noortest naistest on internetis vägivalda kogenud, ütles Berners-Lee ülemaailmse gaidide ja tüdrukskautide ühenduse uuringule viidates.

Maailmakuulus arvutiinsener juhtis tähelepanu, et diskrimineerimine on ka see, kui naistele ei võimaldata juurdepääsu internetile.