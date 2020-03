Koroona ja muud «Venemaad ähvardavad ohud» võivad pikendada Putini ametiaega

See võimaldaks tal kandideerida taas 2024. aastal, kui tema neljas ja viimane ametiaeg lõpule jõuab.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov seletas neljapäeval, et Puutin muutis meelt mitme teguri – koroonaepideemia, võimaliku üleilmse majanduslanguse ja piirkondlike konfliktide – koostoime tõttu

«Olukord maailmas on muutunud vähem stabiilseks,» ütles Peskov.

Koroonaepideemial on juba praegu maailma majandusele üsna tõsised tagajärjed ja need võivad tulevikus olla veelgi tõsisemad, ütles ta ja märkis ka lääneriikide sanktsioone, mis tema sõnul on rahvusvahelise õigusega vastuolus.