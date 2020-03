New Yorgi reservpank toetab turge sel nädalal 1,5 triljoni dollariga

New Yorgi reservpank teatas, et pakub turgudele neljapäeval ja reedel 500 miljardi dollari ulatuses kolmekuiseid repotehinguid ning reedel 500 miljardi dollari ulatuses ühekuiseid repotehinguid.

«Need muudatused tehakse, et lahendada väga ebatavalisi häireid finantsturgudel, mis on seotud koroonaviiruse puhanguga,» teatas New Yorgi reservpank.