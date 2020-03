Pentagon: ameeriklaste hukkumise järel Iraagis on laual kõik variandid

Esper ütles ajakirjanikele, et arutas kolmapäeval president Donald Trumpiga võimalikke vastumeetmeid.

«Ta andis mulle voli teha seda, mida on vaja teha,» ütles Esper.

Minister süüdistas rünnakus Taji õhuväebaasile, milles said surma kaks USA sõdurit ja Biriti meditsiiniüksuse liige, Iraani toetatavaid šiiarühmitusi.

«Me teame üsna kindlalt, kes seda tegi,» lausus ta, väites, et selgelt olid ründajate sihikul koalitsiooni- ja partnervägede esindajad Tajis.

«Meil on laual kõik variandid, kui me töötame oma partneritega, et tuua toimepanijad õigusmõistmise ette ja säilitada heidutus,» lausus minister.