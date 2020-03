Kuidas suutis Taiwan Covid-19 ennetada?

Rohkem kui kaks kuud pärast uue koroonaviiruse kiire leviku algust Hiinas on Taiwanil haigusjuhtumeid tuvastatud vaid alla 50 inimesel. Samas ennustasid mõned eksperdid jaanuaris, et Taiwan võib näha kõige rohkem haigusjuhtumeid väljaspool Mandri-Hiinat. Taiwan ei ole ka Hiina keelu tõttu Maailma Terviseorganisatsiooni liige.

Mõned rahvusvahelised tervishoiueksperdid arvavad, et Taiwanil aitas puhangut vältida kiire ettevalmistus ja varajane sekkumine.

Stanfordi ülikooli tervishoiuekspert Dr. Jason Wang märkis, et Taiwan teadvustas varakult koroonaviiruse puhangu potentsiaalset ulatust ja suutis seetõttu nakatumisi ennetada.

«Taiwan lõi pärast 2002. ja 2003. aasta SARSi epideemiat riikliku terviseasjade keskuse. See valmistas neid järgmiseks kriisiks,» lausus Wang, lisades, et keskus töötleb andmeid ja lubab ekspertidel tõhusamat koostööd teha.

«Enamik taiwanlasi koges SARSi epideemia ajal raskusi, seega on mälestus sellest endiselt värske. See aitab luua ühtsustunnet,» märkis Oregoni ülikooli professor Dr. Chunhuei Chi.

Chi sõnul aitab Taiwanil koroonaviirusega võidelda ka avalik valmisolek valitsuse regulatsioone järgida. «Nad teavad, et nad peavad asjast koos üle saama ja see aitab neil leppida valitsuse poolt kehtestatud meetmetega,» märkis ta.

Chi lisas, et Taiwan on teinud viimaste aastakümnete jooksul suuri investeeringuid biomeditsiiniliste uuringute võimekuse täiustamiseks ning uuringurühmad töötavad nüüd Covid-19 kiire diagnoosimise vahendite massitootmise kallal. Teadlaste eesmärk on jõuda vahenditeni, millega oleks võimalik viirust diagnoosida 20 minutiga.