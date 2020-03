Viirus on kohal kõigis ELi riikides

Itaalia kui Euroopa koroona epitsentri naaberriigid Austria ja Sloveenia on hakanud piire sulgema, see aga tekitab küsimuse toidukaupade ja meditsiinivahendite liikumise kohta.

«Eri riikides on probleemid eri tasandil,» ütles Rootsi siseminister Mikael Damberg Brüsselis ajakirjanikele. «Aga ma loodan, et kõik riigid informeerivad oma meetmetest ka teisi Euroopa riike.»

«Transpordisüsteem peab töötama, kui asi puudutab toitu, tervishoiuvahendeid ja muud sellist, mis on tähtsad kõigile Euroopa riikidele, et me ei tekitaks kriisi ohjates üksteisele probleeme,» sõnas ta.