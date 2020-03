Trump kuulutas USAs välja eriolukorra

Trump toonitas siiski, et kõiki testima ei hakata, seda tehakse vaid nende puhul, kel on koroonaviiruse haigustunnused.

Tervishoiumeetmetele lisaks on Trump andnud suunised energiaminister Dan Brouillettele, et ostetaks suur kogus naftat riigi strateegilistesse varudesse. Presidendi sõnul avaldatakse kõigist rakendatavatest meetmetest peagi täielik nimekiri.

Suurbritannia oli hoiatanud, et viirusesse võib riigis nakatunud olla kuni 10 000 inimest. Riigis on kinnitust leidnud siiski vaid umbes 800 nakatumist. «Me jälgime numbreid ja võib juhtuda, et me peame nad lisama reisikeelu saanud riikide nimekirja,» sõnas president ajakirjanikele.