LÜHIÜLEVAADE: koroonaviiruse arenguid erinevates riikides 14.03

AUSTRIA: Valitsus eraldas koroonaviiruse pandeemia tagajärgedega toimetulemiseks neli miljardit eurot.

BELGIA: Viimati tehtud 1739 testist osutus koroonaviiruse suhtes positiivseks 133. Kokku on nakatunuid riigis diagnoositud 689 (10 500 testist). Pikemalt saab lugeda SIIT.

FILIPIINID: Teatasid täna 34 uuest koroonajuhtumist, kokku on neid nüüd 98. Pealinnas Manilas võetakse tarvitusele karantiinimeetmed.

HISPAANIA: Peaminister Pedro Sánchez kuulutas välja eriolukorra, mis tähendab muuseas, et hispaanlased võivad kodust lahkuda vaid tööle, toidupoodi ja apteeki minemiseks. Zara omanik Inditex teatas, et sulgeb ajutiselt kõik oma Hispaanias asuvad poed. Sevilla, Granada ja Córdoba teatasid, et nende kuulsad lihavõtteprotsessioonid jäävad tänavu ära. Pikemalt saab lugeda SIIT.

INDONEESIA: pealinnas Jakartas on kõik koolid alates esmaspäevast vähemalt kaheks nädalaks kaugõppel.

IRAAN: Koroonaviirusse surnute ametlik arv tõusis täna 611-le. Nakatunute ametlik arv on 12 729.

KAMBODŽA: Keelas Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa ja USA kodanike sisenemise.

KREEKA: Teatas täna oma teisest ja kolmandast koroonaviiruse surmast.

LEEDU: valitsuses on praegu kaalumisel otsused piiranguteks. Info kohaselt on kavas välismaalastele riiki sisenemine keelata, v.a Leedu kodanike pereliikmed ning seal elamisloaga elavad isikud. Eesti ja Läti kodanike puhul kaalutakse humanitaarkoridori rakendamist, et neil oleks võimalik koju pöörduda.

LÕUNA-KOREA: Teatas täna, et neil on teist päeva järjest rohkem paranemisi kui uusi nakatumisi.

LÄTI: Teatas täna üheksast uuest juhtumist, sellega tõusis nende ametlikult diagnoositud juhtumite arv 26-le.

MALAISIA: teatas 41 ühest uuest nakatumisest. Kõik seotud Kuala Lumpuri eeslinnas peetud usuüritusega, kus osales umbes 10 000 inimest mitmest riigist.

MAROKO: Peatas lennud Belgiasse, Hollandisse, Portugali ja Saksamaale.

NAMIIBIA: Teatas täna oma esimesest kahest koroonaviiruse juhtumist. Nakatunuteks oli Hispaania paar, kes saabus riiki kolmapäeval. Inimesed pandi karantiini.

NORRA: Soovitas täna oma kodanikel vältida kuu aja jooksul välisreise ja neil, kes praegu võõrsil, tulla võimalikult ruttu koju tagasi.

Suleb 18. märtsist üheksa riigisisest lennujaama. Oslo Gardermoeni lennujaam töötab edasi nagu tavaliselt. Kõik välismaalased väljastpoolt Põhjala riike saadetakse tagasi, kui neil pole kohta, kus olla 14 päeva kodukarantiinis. Tagasilennu reisi oodates paigutatakse reisijad karantiini lennujaama hotelli.

POOLA: Kaalub mais toimuvate presidendivalimiste edasi lükkamist.

Täna südaööl taastatakse piirikontroll kõikides piiripunktides ning seejärel välisriigi kodanikud Poola siseneda ei saa. Poola sisenemine ei ole võimalik ka transiidi eesmärgil Eestisse naasvatel kodanikel. Samal hetkel peatatakse rahvusvaheline lennu- ja rongiliiklus. Poola saavad siseneda Poola kodanikud ning nende pereliikmed, Poola ajutise- ja alalise elamisloa ning tööloa omanikud, kes peavad riiki saabumise järel jääma koju 14-päevasesse karantiini.

RWANDA: Kinnitas täna oma esimese koroonaviiruse juhtumi, nakatanu on 8. märtsil Mumbaist saabunud India kodanik.

SAUDI ARAABIA: Peatas täna kaheks nädalaks kõik rahvusvahelised lennud.

ŠVEITS: Armee teatas, et on valmis saatma sõdureid appi Covid-19 pandeemiaga toime tulema. Esmaspäevast saadavad kaitsejõud kriisiga toimetulekuks appi ühe oma neljast haiglapataljonist. Nakatunuid selles riigis on üle 1000.

Lufthansa allettevõte Swiss International võtab kulude kokkuhoiu eesmärgil kasutusest maha pooled oma lennukitest ja vähendab lennukipersonali töötunde.

TAANI: Nende välispiir suleti tänasest 13. aprillini, sisse pääsevad Taani elanikud, Taanis töötavad mitte-taanlased ja kaubad. Käesoleval hetkel saavad transiitreisijad veel Taani lennujaamade kaudu koju naasta. Inimestel, kes ei ela Taanis ega tarni riiki toidukaupu, on keelatud riiki siseneda. Reisivatel taanlastel soovitatakse naasta Taani, nemad saavad koju, välismaalased lubatakse riiki aga vaid mõjuva põhjusega – tõestatav elu- või töökoht, kaubavedu, külastama raskelt haigeid sugulasi, alaealist last.

USA: Sõjavägi teatas, et kui üksikud erandid välja arvata, on sõjaväelastel keelatud kõik riigisisesed reisid. Rohkem saab USA kohta lugeda SIIT.

UUS-MEREMAA: Riiki sisenevad välismaalased peavad minema 14 päevaks karantiini.