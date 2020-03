Prantsusmaa suleb kõik mittehädavajalikud avalikud kohad

Kõrgeim tervishoiuametnik Jerome Salomon teatas samal ajal, et uue koroonaviiruse surmajuhtumite arv tõusis Prantsusmaal ööpäevaga 12 võrra. Ühtekokku on riigis nüüd COVID-19 tagajärjel surnud 91 inimest, nakatunuid on 4500.