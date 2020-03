Bolsonaro visiit Trumpi juurde tõi ootamatu COVID-19 finaali

Parempopulistliku presidendi neli päeva väldanud reis Floridasse, mis sisaldas läinud laupäeval uhket õhtusööki Trumpi golfikuurordis, sai ootamatu finaali. Nüüdseks on positiivse COVID-19 proovi andnud kuus sellega seotud inimest – viis brasiillast ja Miami linnapea Francis Suarez.

Nii Trump kui Bolsonaro, keda mõlemat on kritiseeritud puhangu tõsiduse alatähtsustamise eest, pidasid vajalikuks end viiruse suhtes testida lasta.

Ülejäänud tippametnikud on sulgunud aga vabatahtlikku karantiini.

Pärast seda, kui Brasiilia valitsus avalikustas neljapäeval Bolsonaro kommunikatsioonijuhi Fabio Wajngarteni nakatumise, on terve rida teisi reisil käinuid positiivse proovi andnud.

Bolsonaro advokaat Karina Kufa ja senaator Nelsinho Trad teatasid positiivsest testitulemusest Twitteris. Brasiilia saatkond Washingtonis säutsus, et nakatunud on ka Bolsonaro poolt USA suursaadikuks nimetatud Nestor Foster.

Positiivse proovi on andnud veel reisil olnud ärimees, kes soovis jääda anonüümseks, kirjutas ajaleht Folha de S.Paulo.

Mitmed Brasiilia delegatsiooni liikmed, teiste seas välisminister Ernesto Araujo, on analüüsitulemuste ootel.

Minister on oma kodus Brasiilias isolatsioonis ja tema testitulemusi oodatakse laupäeval, teatas ministeerium AFP-le.

Bolsonaro teatas reedel Facebookis, et tema viiruseproov osutus negatiivseks.

Tervishoiuminister Luis Enrique Mandetta on soovitanud Bolsonarol teha kaks täiendavat testi ja isoleerida end kaheks nädalaks.

Trump, kes algul deklareeris, et tema testimist ei vaja, otsustas laupäeval siiski anda proovi, mis näitas, et president on viirusest vaba.