Hiina teatas neljast uuest kohalikust COVID-19 nakkusest

Sealjuures tuvastati vaid neli uut kohalikku nakkusjuhtumit ning need kõik olid Hubei provintsi pealinnas Wuhanis, kus viirus detsembris esimest korda avastati.

Kokku on riiki jõudnud 111 nakkust ja Hiina regioonid peale Hubei pole teatanud uutest kohalikest nakkustest kolmandat päeva järjest.

Haigus nõudis Hiinas paraku uuendatud andmete järgi veel kümne inimese elu. Kokku on Mandri-Hiinas viirus nõudnud 3199 inimelu. Enam kui 80 000 inimest on viirusesse nakatunud.

Hubei provints ja selle 56 miljonit elanikku pandi viiruse tõttu karantiini jaanuaris. Uute juhtumite arv on viimastel nädalatel regioonis vähenenud.

Provintsi võimud leevendasid laupäeval piiranguid inimeste liikumisele. Nüüdsest on Hubei madala riskiga piirkondade elanikel lubatud lahkuda oma elamukompleksidest ja küladest. Provintsist lahkumine on aga veel keelatud, samuti on karmid piirangud jätkuvalt jõus regiooni pealinnas Wuhanis.