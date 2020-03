LÜHIÜLEVAADE: koroonaviiruse arenguid erinevates riikides 15.03

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID JA SAUDI ARAABIA: Mõlema maa keskpangad teatasid täna, et riigid eraldavad kümnetesse miljonitesse dollaritesse ulatuvad summad selleks, et turgutada koroonaviirusest kannatada saavaid majandusi.

ARGENTIINA: Keelas riiki tuleku kõigile, kes ei ole riigi alalised kodanikud ja kes on viimase 14 päeva jooksul reisinud tugevalt koroonast puudutatud riikidesse.

ECUADOR: Teatas, et sulgeb tänasest kõik piirid välismaalastele.

HISPAANIA: Jätkuvalt kehtib 15-päevane eriolukord, mille vältel on inimestel keelatud kodust lahkuda muul põhjusel kui poodi, apteeki ja tööle minemiseks. Täna ajasid politseinikud üle Hispaania mitmelt poolt parkidest inimesi tagasi koju, peatasid tänaval lapsevankriga jalutajaid ja autosid, et uurida, kas neil on väljas liikumiseks mõjuv põhjus.