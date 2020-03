Balti riikide kodanikud saavad Poola territooriumi läbida sõidukite kolonnina

«Kokkuleppe sisu on moodustada Balti riikide kodanike sõidukite kolonn, mis eskorditakse Poola läänepiirilt idapiirile. Palun andke koheselt teada meiliaadressil konsul@mfa.ee, kas soovite selles kolonnis homme Poola läbimist läänest ida suunal. Viimane info edastamise aeg on kell 8.00 Eesti aja jârgi,» kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias.

Teine variant on kontakteeruda Poola ametitega. «Neile, kes on jäänud toppama Poola-Saksa piiril, on vaja saata 16. märtsil enne kella 12 elektronposti aadressil "consulate.poland@mfa.gov.lv» oma andmed.