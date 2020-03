Serbia kuulutas koroonaviirusega seoses välja eriolukorra

«Alates homsest ei ole koolis, lasteaedades ega ülikoolides käimist, kõik suletakse,» ütles Vučić ja lisas, et samuti ei saa spordiklubides trenni teha ning ära jäävad ka spordiüritused. «Me sulgeme selleks, et päästa meie elusid, päästa oma vanemaid, päästa meie vanureid.»

Vučić märkis vanurite päästmise juures, et tegemist on «lahinguga» ning seetõttu mobiliseeritakse sõdurid kaitsma "tähtsaid kohti" nagu haiglad, kus koroonaviiruse patsiente ravitakse.

Seni on Balkani riik teatanud 48 tuvastatud nakkusjuhtumist.

Samas ei ole korraldus samaväärselt karm võrreldes mitmes muus riigis kohaldatud meetmetega, näiteks Hispaanias või Itaalias. Serbias on palutud koju jääda vaid inimestel, kes on vanemad kui 65 eluaastat.

Kohvikutele ja baaridele on esitatud soovitused piirata lahtiolekuaegu, märkis riigipea, lisades, et valitsus istub kokku lähiajal, et uusi piiranguid nüanssides täpsustada.