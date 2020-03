Venezuela pani seitse osariiki koos pealinnaga karantiini

Seitsmes osariigis peatatakse esmaspäeva varahommikust alates kõik tegevused, välja arvatud toidu jaotamine, tervishoiuteenuste pakkumine, ühistransport ja julgeolek, ütles Maduro telepöördumises rahvale, kes on pidanud elama juba pikka aega sügavas majanduskriisis.

«See ei ole kollektiivne puhkus, ei. Tegu on kollektiivse karantiiniga, mis nõuab suurt sotsiaalset distsipliini, suurt enesekontrolli,» ütles ta ja lisas, et kokkuvõttes tähendab see inimestel kodus püsimist.