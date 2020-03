CNN avas uue kanali Brasiilias

Uus telekanal CNN Brasil on CNN-i litsentseeritud partner, mis tähendab, et kanali omanikud on ja saated lähevad eetrisse Brasiiliast. Küll aga kasutab kanal USA-s paikneva emafirma nime ja brändi, samuti on osa programmist CNN International toodang.

Kohe esimesel õhtul oli kanali üks peamisi tõmbenumbreid eksklusiivintervjuu paremäärmusliku presidendi Jair Bolsonaroga.

Erukaptenist liider kaitses oma otsust võtta osa varem päeval aset leidnud toetajate suurüritusest, eirates tema enda valitsuse tervishoiuministeeriumi soovitusi võitluses koroonaviiruse levikuga.

"Ürituste tühistamine ei ohjelda viirust," ütles Bolsonaro, kritiseerides pandeemiaga kaasnenud "hüsteeriat". "Ei saa lihtsalt niisama peatada majandust, see jätab inimesed tööta."

CNN Brasilil on juba tulnud anda vastust küsimustele, kuivõrd sõltumatu on nende toimetuslik joon. Erinevalt USA-st, kus CNN on kriitiline president Donald Trumpi suhtes, uuritakse Brasiilia telekanali puhul selle lähedasi sidemeid Bolsonaroga, kes on suur Trumpi austaja.

CNN Brasili juht on Douglas Tavolaro, kes varem juhtis Brasiilia suuruselt teise telejaama Record uudiste haru. Record on kanal, millele pani aluse ülipopulaarne evangeelne pastor Edir Macedo, kes ühtlasi on Bolsonaro lähikondne.

Samuti on CNN Brasili üks finantseerijaist miljardär Rubens Menin, ehitus- ja kinnisvaramogul, kes on avalikult toetanud Bolsonaro valitsust, seda vaatamata asjaolule, et tegi tihedat koostööd riiki vahemikus 2003 kuni 2016 juhtinud vasakpoolsete valitsustega.

Eelnev on pannud kriitikuid spekuleerima, et uus telejaam võib muutuda "Brasiilia Fox Newsiks", viidates USA telejaamale, mil on lähedased suhted Trumpiga.

CNN Brasil on samas kindlalt öelnud, et säilitab sõltumatuse toimetuslikus mõttes.

Kanalisse investeeriti hinnanguliselt 700 miljonit reaali (umbes 123 miljonit eurot) ning see annab esialgu tööd 600 inimesele.