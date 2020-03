Linnapea: New Yorgi söögikohad võivad ainult kaasa müüa

New Yorgis keelati juba varem enam kui 500 inimesega kogunemised, mis puudutas ka näiteks maailmakuulsaid Broadway teatreid.

Varem pühapäeval teatas de Blasio vastumeelselt, et sulgeb alates esmaspäevast linnas kõik riiklikud koolid.

«Pean kahetsusega teatama, et alates homsest on meie riiklikud koolid suletud,» ütles De Blasio ajakirjanikele, märkides, et koolid jäävad suletuks vähemalt 20. aprillini ning tõenäoliselt isegi kuni kooliaasta lõpuni.