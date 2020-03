Leedu-Poola piirile moodustus hiiglaslik rekkarivi

«Peamure on sisepiir Poolaga, sest seal on Kalvarija piiripunktis ööst jäänud 13-kilomeetrine järjekord,» ütles Liubajevas.

Järjekorrad kogunevad märkimisväärse liiklusvoolu tõttu, mille piirivalvurid peavad läbi kontrollima, ütles piirivalveülem. «Poola piirivalvurid ja muud ametkonnad kontrollivad väga hoolikalt kõiki juhte ja autosid ning seetõttu kogunevad järjekorrad, me püüame neid küsimusi koordineerida.»

Eile ütles Liubajevas, et järjekorrad on peamiselt tingitud tehnilisest probleemist Poola poolel. «Poolakad peatasid liikluse, kui nende kehatemperatuuri mõõtmise varustus neid alt vedas. Probleemi lahendamiseks laenasime me naabritele oma termomeetreid,» ütles Leedu piirivalveülem.