Covid-19 lähinaabrite juures 16.03.: Soome valmistub piire sulgema

Soome

Kinnitatud Covid-19 juhtumeid: 272

Pärastlõunase seisuga oli Soomes kinnitatud 272 Covid-19 juhtumit, üks patsient viibib intensiivravil.

Tänasel valitsuse erakorralisel pressikonverentsil teatas Soome peaminister Sanna Marin, et Soomes kuulutatakse välja eriolukord, mis kehtib 13. aprillini. Riiginõukogu paneb homme paika eriolukorra rakendamise reeglid.

Soome valmistub piire sulgema. Reisijatevedu lõpetatakse niipea, kui võimalik. See ei kehti ainult Soome naasvatele kodanikele ja Soomes elavatele inimestele. Kõik naasjad peavad veetma kaks nädalat karantiinis. Soome kodanikel soovitatakse võimalikult kiiresti kodumaale naasta.

Riik võib kaaluda liikumispiirangute kehtestamist, kuid seni kästakse kõigil üle 70 aasta vanustel inimestel võimaluse korral teistega kontakti vältida. See ei kehti parlamendisaadikutele, valitsuse liikmetele ja munitsipaaltöötajatele.

Rahvakogunemisi piiratakse kümnele inimesele ja soovitatakse vältida mittevajalikke avalikke kogunemisi. Koolid suletakse kolmapäevast alates.

Riiklikud ja kohalikud muuseumid, teatrid, raamatukogud, spordisaalid, noortekeskused jms pannakse kinni. Era- ja kolmandat sektorit kutsutakse sama tegema.

Koroonaviirusega võitlemiseks eraldatakse täiendavad 100 miljonit eurot, samuti suurendatakse koroonaviiruse testimisvarustuse kättesaadavust.

Riikliku tervishoiuinstituudi juht Markku Tervahauta eilses intervjuus Ylele, et tegelike juhtumite arv võib olla olla Soomes teadaolevast kuni 20-30 korda kõrgem. Suur erinevus tuleneb Tervahauta sõnul asjaolust, et Soomes testitakse ainult raskelt haigeid või riskigruppi kuuluvaid inimesi, samuti sotsiaal- ja tervishoiutöötajaid.

Läti

Kinnitatud juhtumeid: 34

Lõunanaabrite juures on ööpäevaga avastatud neli uut haigestunut, vahendab Läti ringhääling.

Tervishoiuminister Ilze Sheekele märkis, et välismaalt naasvatel inimestel on võimalus teha koroonaviiruse testi juba lennujaamas, kuid rõhutas, et kõik välismaalt saabujad peavad jääma karantiini, hoolimata sellest, kas neil on avaldunud sümptomid.

Lätis kehtestati nädalavahetusel eriolukord. Alates 17. märtsist suletakse rahvusvaheline reisijate liiklus lennujaamades ja sadamates ning rahvusvaheline bussi- ja rongiliiklus. Samuti peatatakse liiklemine riigipiiridel, va erandjuhtudel. Erandiks on Läti Vabariigi kodanikud ja Läti elamisloaga inimesed, kel on õigus tagasi pöörduda Lätti, teatas välisministeerium.

Lätis peavad ostjad kõikides müügikohtades, seal hulgas poodides, turul ja apteekides hoidma üksteisest vähemalt kahe meetri kaugusele.

Ohtude pärssimiseks menetlevad Läti kohtud eriolukorra ajal istungitel vaid asju, mis seonduvad isikute õiguste tõsise rikkumise ja objektiivse pakilisusega. Paljud kohtud on teatanud istungite edasilükkamisest, teatab BNS.

Leedu

Kinnitatud juhtumeid: 17 (testitud 624)

Leedus kinnitati täna veel kolme inimese nakatumine. Leedu tervishoiuminister Aurelijus Veryga ütles, et kõik kolm uut patsienti said nakkuse ilmselt välismaal viibides ning seni on kõik 17 nakkust teadaolevalt välismaalt saadud.

Eile avastati Leedus kaks uut koroonaviiruse juhtumit. Covid-19 diagnoositi Hispaaniast naasnud 24-aastasel naisel, kellel olid haigussümptomid juba Madridis. Samuti näitasid eile testid, et koroonaviirus on 32-aastasel mehel, kes oli külastanud Ukrainat, Ühendkuningriiki ja Saksamaad, vahendab 15min.