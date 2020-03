Covid-19 lähinaabrite juures: Läti, Leedu ja Norra sulgevad piiri

Soome

Kinnitatud Covid-19 juhtumeid: 241

Riikliku tervishoiuinstituudi juht Markku Tervahauta eilses intervjuus Ylele, et tegelike juhtumite arv võib olla isegi kuni 20-30 korda kõrgem. Suur erinevus tuleneb Tervahauta sõnul asjaolust, et Soomes testitakse ainult raskelt haigeid või riskigruppi kuuluvaid inimesi, samuti sotsiaal- ja tervishoiutöötajaid.

Helsingi ei ole veel teatanud koolide sulgemisest, küll aga suurendatakse kaugõppe osakaalu. Linnapea Jan Vapaavouri sõnul ei ole vajadust õppeasutusi ja lasteaedasid sulgeda, samas keelatakse suurte osavõtjate arvuga ürituste korraldamine ning kehalise kasvatuse tunnid hakkavad toimuma välisruumides.

Eile teatas koolide sulgemisest kaheks nädalaks Huittineni omavalitsus. Haldusüksuse esindaja sõnul on olemas tõestus, et koolide sulgemine on efektiivne viis viiruse levikut piirata.

Läti

Kinnitatud juhtumeid: 34

Lõunanaabrite juures on ööpäevaga avastatud neli uut haigestunut, vahendab Läti ringhääling.

Tervishoiuminister Ilze Sheekele märkis, et välismaalt naasvatel inimestel on võimalus teha koroonaviiruse testi juba lennujaamas, kuid rõhutas, et kõik välismaalt saabujad peavad jääma karantiini, hoolimata sellest, kas neil on avaldunud sümptomid.

Lätis kehtestati nädalavahetusel eriolukord. Alates 17. märtsist suletakse rahvusvaheline reisijate liiklus lennujaamades ja sadamates ning rahvusvaheline bussi- ja rongiliiklus. Samuti peatatakse liiklemine riigipiiridel, va erandjuhtudel. Erandiks on Läti Vabariigi kodanikud ja Läti elamisloaga inimesed, kel on õigus tagasi pöörduda Lätti, teatas välisministeerium.

Lätis peavad ostjad kõikides müügikohtades, seal hulgas poodides, turul ja apteekides hoidma üksteisest vähemalt kahe meetri kaugusele.

Leedu

Kinnitatud juhtumeid: 17 (testitud 624)

Leedus kinnitati täna veel kolme inimese nakatumine. Leedu tervishoiuminister Aurelijus Veryga ütles, et kõik kolm uut patsienti said nakkuse ilmselt välismaal viibides ning seni on kõik 17 nakkust teadaolevalt välismaalt saadud.

Eile avastati Leedus kaks uut koroonaviiruse juhtumit. Covid-19 diagnoositi Hispaaniast naasnud 24-aastasel naisel, kellel olid haigussümptomid juba Madridis. Samuti näitasid eile testid, et koroonaviirus on 32-aastasel mehel, kes oli külastanud Ukrainat, Ühendkuningriiki ja Saksamaad, vahendab 15min.

Tervishoiuministeeriumi sõnul on kõik koroonaviiruse juhtumid seni riiki sisse toodud. Kokku on testitud 624 inimest. Avaliku tervishoiu keskus jälgib 43 270 inimese olukorda. Alates tänasest kehtib Leedus karantiin, mille kohaselt on suletud õppeasutused ja lasteaiad.

Ligi 2000 Leedu kodanikku on teavitanud diplomaatilisi esindusi, et liikumispiirangute tõttu ei pääse nad kodumaale tagasi.

Transiiti lubatakse riigis kuni 19. märtsi südaööni. Kaupade liikumisele takistusi ei tehta. Leedu taaskehtestab piirikontrolli ELi sisepiiridel ehk Poola ja Lätiga kümneks päevaks, kaalutakse sisenemiskeelu kehtestamist välismaalastele. Riigist lahkumiseks välismaalastele piiranguid ei tehta.

Poolaga on avatud vaid läbipääs Kalvarija – Budzisko. Kõigi reisijate suhtes, kes saabuvad Leetu lennukiga, viiakse läbi registreerimine ja tervisekontroll. Kõik reisijad, kes saabuvad mööda maismaad ja meritsi organiseeritud transpordiga, peavad läbima tervisekontrolli.

Rootsi

Kinnitatud juhtumeid: 1032

Surmasid: 2

Nädalavahetusel nõudis Covid-19 Rootsis teise inimelu, kui Sahlgrenska haiglas suri 85-aastane naine. Kolmapäeval suri Huddinge Karolinska ülikooli haiglas vanemaealine patsient. Mõlemal hukkunul olid eelnevad terviseprobleemid.

Rootsis on uus koroonaviirus levinud kõikidesse maakondadesse. Esimene juhtum registreeriti 31. jaanuaril, kui viiruse algpunktist Wuhanist naasnud isikul tuvastati Covid-19.

26. veebruaril avastati pärast viirusepuhanguid Iraanis ja Itaalias mitmeid viiruse leviku keskusi üle Rootsi.

Norra

Kinnitatud juhtumeid: üle 1200

Surmasid: 3

Täna sulges Norra riigi põhjaosas piiri soomlastele. Piirilt saadetakse tagasi kõik Euroopa majandusühenduse liikmesriikide kodanikud, kes ei ela ega tööta Norras või kellel ei ole põhjendatud vajadust tulla riiki.

Norrasse saabujatele kehtis juba varem kahenädalase karantiini nõue. Seda peavad arvestama ka näiteks Soomest kodumaale naasvad Norra kodanikud. Uued reeglid lõpetavad ilmselt ka ostureisid Norrast Soome.

Mitmes Põhja-Norra maakonnas on karantiininõue lisaks välismaalt tulevatele inimestele ka riigi lõunaosast saabujatele, vahendab STT.

Venemaa

Kinnitatud juhtumeid: 66

Tervishoiuminister Mihhail Muraško sõnul on kümme protsenti haigestunutest paranenud ja haiglast vabastatud. Ministri sõnul tõsiseid juhtumeid ei ole, vahendab Interfax.

Vene peaminister Mihhail Mišustin kiitis heaks kriisifondi loomise, mille raames eraldatakse 300 miljardit rubla majanduse ja elanike toetamiseks. Peaminister rõhutas ka võimude tööd veebruaris karmimate meetmete kehtestamisel, mis lubas viiruse massilise leviku ära hoida.

Venemaa sulgeb piiri Poola ja Norraga. Venemaa annekteeritud Krimm esitas palve sulgeda piir Ukrainaga.