LÜHIÜLEVAADE ⟩ Kui palju on Covid-19 juhtumeid lähinaabrite juures?

Kinnitatud juhtumeid on Lätis 34, mis tähendab, et lõunanaabrite juures on päevaga avastatud neli uut haigestunut, vahendab Läti ringhääling. Tervishoiuminister Ilze Sheekele märkis, et välismaalt naasvatel inimestel on võimalus teha koroonaviiruse testi juba lennujaamas, kuid rõhutas, et kõik välismaalt saabujad peavad jääma karantiini, hoolimata sellest, kas neil on avaldunud sümptomid. Lätis kehtestati nädalavahetusel eriolukord.