Belgia parteid on nõus moodustama erakorralise valitsuse

Belgias on pühapäevase seisuga registreeritud 886 uue koroonaviiruse juhtumit, seda 300 rohkem kui kahe päeva eest. Riigis on kehtestatud piirangud, sealjuures on suletud koolid, baarid ja restoranid, rahvakogunemised on keelatud; neil, kel võimalik, palutakse tööd teha kodust.