ÜRO soovib rahuvalve Darfuris asendada poliitmissiooniga

ÜRO Julgeolekunõukogu kohtub 26. märtsil, et otsustada, kas hakata oktoobrist alates järk-järguliselt vähendama 7800 sõduri võrra niinimetatud sinikiivrite arvu, kes teenivad ÜRO ja AL-i Darfuri ühismissioonis UNAMID.

«Darfuris on relvastatud vägivald mässuliste rühmituste vahel vähenenud, ent konflikti algne põhjus on jätkuvalt lahendamata ning see süvendab kogukondadevahelisi pingeid,» seisis raportis.