Pakistani peaminister: viirus võib arengumaid laastada

«Minu mure on vaesus ja nälg,» ütles Khan usutluses Associated Pressile. «Maailm peab mõtlema mingile võlgade kustutamisele seoses meiesuguste riikidega, mis on äärmiselt haavatavad, vähemalt see aitaks meil toime tulla (koroonaviirusega).»

Ta lisas, et ei pea silmas ainult Pakistani, vaid ka Indiat ning kogu subkontinenti ning ka Aafrika riike.

Pakistan on seni ametlikult teada andnud 183 nakkusjuhtumist.

Lisaks kutsus Khan rahvusvahelist üldsust üles lõpetama sanktsioone Iraani vastu, mis on Lähis-Idas vallandunud koroonaviiruse leviku epitsenter.

Khan kritiseeris usutluses ka naaberriigi Afganistani presidendi Ashraf Ghani hiljutisi kommentaare, mis näisid süüdistavat Pakistani selles, et Islamabad on viimastel aastatel kasutanud ära mässulisi oma eesmärkide saavutamisel.

Talibanil on olnud Pakistani armee ja luureteenistustega pikk ja keeruline suhe. Ghani sõnul peavad mässulised näitama valmidust rahust kinni pidama ning end distantseerima Pakistani mõjutustest.

Osa Afganistani ametnikke peab Pakistani, eriti aga tuumariigi sõjaväge, Talibani «isandateks».

Khan tundis ühtlasi ka muret India viimaste aastakümnete tõsiseima hindude ja moslemite vahelise vägivalla üle, öeldes, et India peaministri hindude juhitav valitsus ähvardab jätta hääleõigusest ilma sadu miljoneid inimesi, pidades silmas vastuolulist uut kodakondsusseadust.

Khani sõnul on Indias pead tõstmas hindu natsionalism, mis annab tõuke vägivallale.

«Maailma rängim õudusunenägu on teoks saanud - äärmuslik, rassistlik partei, mis usub rassilisse üleolekusse, on hõlvanud enam kui miljardi inimesega riigi ning neil on tuumarelvad,» sõnas ta ja lisas, et seetõttu läkski ta ÜRO-sse hoiatama maailma peaminister Narenda Modi hindu rahvuslaste juhitava valitsuse eest.

Uus kodakondsusseadus näeb ette kõigi suurte Kagu-Aasias levinud religioonide, välja arvatud islami, vähemuste välismaal sündinud esindajate kiirkorras naturaliseerimist. Indias elab umbes 280 miljonit moslemit.

Alates seaduse vastuvõtmisest on Indiat tabanud aastakümnete ulatuslikem vägivald hindude ja moslemite vahel. Teadete kohaselt on viiteid, et politsei on aidanud hindu äärmuslastel korraldada rünnakuid moslemikogukondades.