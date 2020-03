Las Vegase kasiinod sulgevad koroonaviiruse hirmus uksed

Kasiinode sulgemised on suureks löögiks turismisektorile ning paljudele linna haavatavas olukorras olevatele lepingulistele töötajatele.

Kuna USA ametivõimud soovitavad nüüdsest tühistada rohkem kui kümne inimesega kogunemised, teatas MGM Resorts, et peatab ajutiselt kogu oma tegevuse.

«On selge, et tegu on tervisekriisiga, mille seljatamiseks on vaja kollektiivset pingutust,» ütles MGM Resorts juhatuse esimees Jim Murren ettevõtte pressiteates.