Viirus näitab Hiinas taandumise märke

Vaid üks nakkusjuhtum Wuhanis kinnitab Hiina vaatenurka, et riik on sisuliselt saanud kontrolli alla viiruse, mis arvatakse olevat alguse saanud detsembris selle linna elusloomaturult.

Võimud karmistasid piiranguid veelgi 11. veebruaril, sulgedes inimesed oma kodudesse, samas kui tervishoiutöötajad pidid toime tulema enam kui tuhande juhtumiga päevas. Ametiisikute sõnul oli see samm viiruse ohjeldamisel kriitilise tähtsusega.

Kuid riik, kuhu praegu saabub lennukiga keskmiselt 20 000 inimest päevas, on nüüd mures väljastpoolt sissetulevate juhtumite pärast.

Shanghai laiendas täna kohustusliku karantiini nõuet 16 riigist saabujatele, kellele lubatakse nii kodukarantiini kui isolatsiooni kindlaksmääratud hotellides. Need riigid hülmavad USA-d, Austraaliat ja mitut Euroopa maad.

Üheksa 20-st sissetoodud juhtumist tuvastati Pekingis ja kolm Shanghais. Ühtekokku on nüüd registreeritud 143 välismaalt sisse toodud nakkust, teatas riiklik tervishoiukomisjon.

Ühtlasi teatas Hiina 13 uuest surmajuhtumist, kokku on nüüd riigis COVID-19 tagajärjel surnud 3226 inimest.

Nakkusjuhtumeid on tuvastatud kokku 80 881, kui endiselt on nakatunud alla 9000.

Riigi edusammud on teravas kontrastis kasvava kriisiga teistes riikides, Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmeil on nüüd Hiinas vähem koroonaviirusest tingitud surma- ja nakkusjutumeid kui mujal maailmas.