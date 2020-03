Leedu võimaldab oma kodanikel laenumaksed edasi lükata

Vastuvõetud seaduse alusel pakuvad pangad ja teised laenuandjad vähemalt kolmekuist maksepuhkust, kui inimesed on kaotanud enam kui kolmandiku oma sissetulekust nendest sõltumata põhjustel ning paluvad maksepuhkust.

Praegu võib inimestele maksepuhkust anda, kui on toimunud abielulahutus, üks abikaasadest on surnud või kaotanud töö või laenusaajal on tuvastatud osaline või täielik töövõimetus.