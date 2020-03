Putin: Venemaal on võimekus luua COVID-19 vaktsiin

«Mis puudutab koroonaviiruse operatiivse testimise süsteeme, ennetusvaktsiini, siis selline töö käib meie juhtivates laboratooriumides täie auruga. Venemaal on selles valdkonnas kõik vajalikud pädevused ja teadusbaas, et lahendada see ülesanne lähiajal,» ütles Putin valitsusnõupidamisel.