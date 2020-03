Suurbritannias võib hinnanguliselt olla nakatunud 55 000 inimest

Viimase 24 tunni jooksul on ÜK-s tuvastatud 407 uut juhtumit ehk nüüd on nakatunuid ühtekokku registreeritud 1950, teatas tervishoiuministeerium. Viiskümmend kuus inimest on surnud.

«Kui saame nakatunute arvu alla 20 000, siis see on hea tulemus .... Ent sellest hoolimata on see kohutav, see tähendab tohutut surmade hulka ja tohutut survet tervishoiuteenustele,» tõdes ta.