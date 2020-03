LÜHIÜLEVAADE: koroonaviiruse arenguid erinevates riikides 17.03

AUSTRIA: Viini lennujaam teatas, et eeldab, et lähipäevil lõppevad liinilennud täielikult, kuid jätkuvad kaubalennud.

SAKSAMAA: Majandusminister Peter Altmaier ütles RTLile, et eeldab, et koroonakriis kestab mai lõpuni.

Lufthansa teatas samas, et teeb valitsusega koostööd valmistumaks õhusillaks, et tagada vajalike kaupade saabumine Saksamaale.

ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet teatas, et Saksamaal elavate pagulaste ja varjupaigataotlejate seas on diagnoositud kümme koroonaviiruse juhtumit.