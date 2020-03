Austraalia andis oma kodanikele tähtajatu korralduse mitte reisida välismaale

Peaminister Scott Morrison tegi pressikonverentsil teatavaks «tähtajatu keelu» välisreisidele, öeldes, et «kui me aeglustame levikut, säästame elusid».

«Ärge minge välismaale. See korraldus on väga selge,» sõnas ta.

Morrisoni sõnul on keelatud kõik rohkem kui saja inimesega kogunemised siseruumides.

«See on »üks kord 100 aasta jooksul« tüüpi sündmus,» ütles peaminister viirusepandeemia kohta. «Me pole näinud sellist asja Austraalias alates Esimese maailmasõja lõpust.»

«Me hoiame Austraalia käigus, me hoiame Austraalia toimimas, kuid see ei näe välja nii nagu tavaliselt,» ütles ta ja hoiatas, et rakendatud meetmed võivad kesta vähemalt pool aastat.

Austraalias on seni kinnitust leidnud rohkem kui 450 uude koroonaviirusesse nakatumise juhtumit ja see arv kasvab iga päev. Seni on surnud viis inimest.

Morrison tõrjus üleskutsed, et valitsus annaks korralduse sulgeda koolid nagu on tehtud teistes riikides. Ta ütles, et sellise sulgemise mõju ühiskonnale ja majandusele oleks ränk.

«Mida iganes me teeme, meil tuleb teha seda vähemalt kuus kuud,» ütles ta ja lisas, et koolide pikaajaline sulgemine tooks kaasa 30 protsendi tervishoiutöötajate kojujäämise koos lastega.

Välismaale reisimise keeld kehtestati pärast seda, kui Qantas ja Virgin Australia vähendasid rahvusvahelisi lende vastavalt 90 ja 100 protsenti.

Morrison möönis, et «see on esimene kord, kui midagi sellist on juhtunud Austraalia ajaloos».

Ta lisas, et keeld on vajalik selleks, et reisijad ei tooks rohkem koroonaviirust riiki.

Keeld rohkem kui 100 inimesega kogunemistele siseruumides kehtib «mittehädavajalikele» kogunemistele ning ei hõlma ühistransporti, kaubanduskeskusi ja koole.