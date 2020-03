Ajaleht: Venemaa korraldab koroonaviiruse väärteabekampaaniat

Ettekandes väidetakse, et 22. jaanuarist on tuvastatud 80 puhku, kui Covid-2019 kohta levitatakse valeteavet. Märgitakse, et Vene võimudega seotud suhtlusvõrgustike libakontod, mis varem levitasid uudiseid Süüria ja kollavestide kohta, on nüüd asunud inglise, hispaania, prantsuse, itaalia ja saksa keeles valgustama koroonaviirusega seotud olukorda.