Eestlanna Pariisis: Macroni kõne ja sõdurite saabumine käivitas linnast põgenemislaine

President Macron võttis televisioonis sõna ja kuulutas patriootlikult, et Prantsusmaa on sõjas ja «Vive la France!». Kogu riigis on tänavatele mobiliseeritud 100 000 politseinikku kontrollima karantiiniseadusest kinnipidamist. Veebis levivad pildid – liikumispiirangu tõttu ei saa kõike oma silmaga üle vaadata –, et Pariisi lõunapoolsetesse rajoonidesse on sisenenud juba ka armee. Valitsuse sõnul aitavad sõdurid transportida haiglatesse haigeid ja hakkavad valvama, et inimesed ikka kodus püsiksid.