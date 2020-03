Tellijale

Möödunud nädalal teatas Hiina ametlikult, et Covid-19 puhangu kõrgpunkt on möödas: Hubei provintsis registreeriti kokku päevas vaid kaheksa nakkust. Täna teatas Hiina valitsusele alluv Xinhua, et epitsentris Hubeis on ametlikult diagnoositud koroonaviirus vaid ühel juhul.