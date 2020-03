GRAAFIKUD ⟩ Covid-19 lähinaabrite juures: Soome võib mobiliseerida meditsiiniharidusega inimesi

Rootsi

Kuigi põhikoolid ja lasteaiad jäävad avatuks, soovib valitsus, et riik oleks valmis ka nende võimalikuks sulgemiseks.

Rootsi ei ole teatanud piiride sulgemisest, kuid valitsus on soovitanud mittehädavajalikke reise vältida.

Skåne omavalitsus teatas, et peatab vahendite puudusel 30. juunini hambaravi osutamise ja arstile pääsevad vaid erakorralised patsiendid.

Kõige suurema juhtumite arvuga Stockholmi piirkond teatas, et tegutseb intensiivravi kohtade suurendamise nimel.

Hetkel ei ole ravikohtadest puudus, kuid piirkonna terviseameti sõnul suurendatakse esmalt ravikohtasid 50 protsendi võrra praeguselt 90-lt. Vajadusel on võimalik ka intensiivravi kohtade kahekordistamine, vahendab SVD.

Norra

Tervishoiuminister Bent Høie teatas eile, et valitsus kaalub koolide järk-järgulist avamist. Esimesena võiksid koolidesse naasta vanemad õpilased, et nad saaksid sooritada riigieksamid. Praeguse seisuga on koolid suletud 26. märtsini, kuid varem teatati võimalusest koolide sulgemist pikendada.