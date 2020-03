India vaeste viirusetõrjet takistab veepuudus

Dharam Singh Rajput elab perega New Delhi südames, linnaosas, mis asub avatud reoveekanalite ja prügimägede vahel. Puhast vett ei ole seal sageli.

«Vesi, mida meie kasutada saame, võib tekitada rohkem haigusi, kui me sellega käsi pestes püüame viirust eemal hoida,» ütles Rajput.

Asjatundjad rõhutavad, et uue koroonaviirusega nakatumise ja nakkuse leviku takistamiseks on parim vahend põhjalik seebiga kätepesu.

See seab viirusepuhangu korral vaesed tõsisesse ohtu.

Hindu preestrid viivad ühes Bangalore templis läbi rituaali, et saada jumalate soosingut ja kaitset uue koroonaviiruse vastu 18. märts 2020.

India on rahvaarvult maailmas teisel kohal ja tervishoiusüsteem on seal nõrk. Seetõttu kardetakse, et koroonaviiruse kogukondlik levik võib seal märkamatult juba toimuda. Ohtu suurendab puhta vee puudus.