Põhja-Korea liider tunnistas riigi tervishoiusüsteemi probleeme

Välismaa asjatundjad on öelnud, et koroonaviiruse epideemia Põhja-Koreas võib olla laastav kroonilise meditsiinitarvete nappuse ja vananenud tervishoiutaristu tõttu. Kim tegi oma avalduse eile uue haigla ehituse avamisel.

Põhja-Korea on järjekindlalt eitanud uue koroonaviirusega nakatunute olemasolu riigis, kuigi väliseksperdid on selle väite tõesuse kahtluse alla seadnud.

Moodsa üldhaigla ehituse avamisel pealinnas Pyongyangis rõhutas Kim selle tähtsust riigi jõupingutustele rahvatervise valdkonna toetamisel, märkis Korea ametlik uudisteagentuur KCNA. Kimi sõnul tuleb ehitus lõpetada enne valitseva Töölispartei asutamise 75. aastapäeva oktoobris.

Põhja-Korea liider märkis, et haigla ehitamise otsus langetati võtmetähtsusega parteikoosolekul detsembris. Ta lisas, et partei teeb kõik endast oleneva, et rajatis võimalikult kiiresti valmiks.

«Ausalt öelda kritiseeris meie partei südamevaluga asjaolu, et isegi meie pealinnas pole tänapäevast meditsiini- ja tervishoiuasutust,» vahendas KCNA Kimi sõnu.

«Näib, et Kim kasutab haigla ehitust, et kinnistada mainet juhina, kes hoolib rahva igapäevavajadustest ajal, mil tema riik võitleb rahvusvaheliste sanktsioonidega keset seiskunud tuumadiplomaatiat USAga,» ütles Ahn Kyung-su Lõuna-Koreas asuvast KRDV tervise- ja heaolu uuringute keskusest.

Tema sõnul on Põhja-Koreal pealinnas Pyongyangis mitu kaasaegset üldhaiglat, kuid KCNA avaldatud jooniste järgi otsustades saab uuest haiglast kõige moodsam Põhja-Koreas.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmeil oli Põhja-Koreal 2017. aasta seisuga 135 üld- ja muud haiglat.

Kimi kohalolek haiglatseremoonial kinnitas ka seda, et ta on naasnud Pyongyangi pärast suurtükiväeõppusi riigi idarannikul. Tema eemalviibimine pealinnast põhjustas välismaal spekulatsioone, et ta võib püüda hoiduda uuest viirusest.

Põhja-Korea on Covid-19 leviku takistamiseks edasi lükanud kooliaasta, pannud karantiini sadu välismaalasi ja tuhandeid kohalikke. Piirialadel ja sadamates desinfitseeritakse sõidukeid, laevu ja kaupu.

Põhja-Koread jälgivate Lõuna-Korea asutuste andmeil on seal olnud nii uuest viirusest tingitud nakkus- kui ka surmajuhtumeid. Osa eksperte on seisukohal, et Kimi valitsus peab nende andmete avalikustamist oma võimule kahjulikuks.

Hiljuti tõdes Ameerika Ühendriikide komandör Lõuna-Koreas, et, kuigi Põhja-Korea seda eitab, on uus koroonaviirus ilmselt sinna siiski jõudnud.

«Nad väidavad, et neil pole ühtegi Covid-19 juhtu. See on suletud riik, seega me ei saa ühemõtteliselt öelda, et neil on nakatunuid, aga me oleme üsna kindlad, et seal on nakatunuid,» ütles komandör Robert Abrams möödunud reedel telefonivestluses ajakirjanikega.