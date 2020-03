Varssavi rakendatud karmid meetmed uue koroonaviiruse puhangu tõkestamiseks on kaasa toonud ligi poolesaja kilomeetri pikkused veokijärjekorrad, mis omakorda tähendab kaubavedude aeglustumist.

Saksamaa transpordi üks tuiksooni, A4 maantee, mis kulgeb läbi kogu riigi ja ühendab nii Hollandit ja Poolat, nägi eile midagi enneolematut. Poolas suunas ulatus veokite järjekord 40-kilomeetrini, kirjutas Financial Times. Reutersi teatel võis mõnel pool piirijärjekord ulatuda lausa 50-kilomeetrini.

Jędrzychowice piiripunktis tuli veokijuhtidel Poolasse pääsemist oodata kuni 18 tundi, kirjutas Financial Times. Tšehhi-Poola piiriületust tuli oodata ligi 15 tundi.

Poola sulges pühapäeval oma piirid, et seeläbi tõkestada uue koroonaviiruse levikut riigis. Katkestati nii rahvusvaheline rongi-, bussi- kui lennuliiklus ning elu tehti kibedaks autojuhtidel.

Üle riigipiiri lubati esialgu sõita vaid poolakatel ja Poola elamisloaga inimestel, samuti rahvusvaheliste kaubavedude juhtidel. Ent kuna Poola kehtestas piirkontrolli ja riiki sisenda soovijaid on palju, tuleb piiriületust kaua oodata

«Poola otsused seoses piiri- ja karantiinimeetmetega on sisuliselt lõiganud kolm Balti riiki Mandri-Euroopast ära,» ütles üks Euroopa Liidu diplomaat Finacial Timesile. «Samuti põhjustavad need meetmed probleeme kaupade transpordile ja tarneahelatele.»

Ta jätkas: «Olukord muutub väga kiiresti väga keeruliseks. On väga tähtis luua läbi Poola koridorid kaupade ja inimeste transiidiks.»

Ligi 20 kilomeetri pikkune järjekord on moodustunud ka Austria ja Ungari piirile, sest läbi Ungari tahavad kodumaale pääsed tuhanded rumeenlased.

Samas kinnitas Saksamaa juhtivate logistikafirmade Schenker, Deutsche Post ja Kühne + Nagel esindaja Frank Huster, et kuigi hilinemine võib põhjustada probleeme ajakriitiliste kaupade puhul, siis pole hilinemised praegu nii tõsised, et ähvardaksid kaasa tuua esmatarbekaupade puuduse.

«Pole õige järeldada, et toidukauplused jäävad tühjaks või beebitoit ei saabu õigel ajal,» ütles ta. «Olukord pole meeldiv, see kulutab aega ja raha, majandusel pole seda tarvis, aga see ei kujuta riski elanikkonnale tervikuna. Seda kindlasti mitte.»