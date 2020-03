LÜHIÜLEVAADE: koroonaviiruse arenguid erinevates riikides 18.03

BELGIA: Kehtestab täna südapäevast 5. Aprillini komandanditunni, millega piiratakse inimeste liikumist. Belglastel on nüüd lubatud minna vaid toidupoodi, apteeki ja hädaolukorras panka. Rahvakogunemised on keelatud, aga sportlik tegevus väljas on lubatud tingimusel, et hoitakse vähemalt 1,5-meetrist distantsi teiste inimestega.