REISIKAOS ⟩ Üle maailma on lõksu jäänud sajad tuhanded inimesed

Tekkinud olukorda on võrreldud 2004. aasta filmiga «Terminal», kus Tom Hanksi kehastatud idaeurooplane jääb oma riigis toimuva riigipöörde tõttu New Yorgi John F. Kennedy lennujaama lõksu. Erinevus on selles, et nüüd on üle maailma võõrriikides lõksus sadu tuhandeid inimesi.

Saksamaa välisminister Heiko Maas teatas eile ulatuslikust operatsioonist oma inimeste kodumaale toomiseks. Selle käigus saadetakse 30-40 lennukit Saksamaalt erinevatesse riikidesse üle maailma, et turistid kodumaale tuua. Kokku on valitsus oma inimeste koju toomiseks eraldanud 50 miljonit eurot, päästeoperatsiooniks tellitakse tšarterlende erinevatelt lennufirmadelt, eelkõige Lufthansalt.

Lufthansa lennuk Frankfurti lennuväljal. FOTO: KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

Arvatakse, et väljaspool Saksamaad viibib kokku umbes 100 000 sakslast, kes otsivad võimalust koju pääsemiseks. Ainuüksi Egiptuses viibib umbes 35 000 sakslast, Marokos 5000.

Ühendkuningriigis on aga lennufirmasid süüdistatud õnnetusse olukorda sattunud inimeste ärakasutamises ja lennukuupäeva muutmise eest hingehinna küsimises.

Praegu on reisijate arv küll dramaatiliselt kukkunud, kuid tavaolukorras, eelmise aasta märtsis käis välismaal 4,5 miljonit britti, selgub Briti statistikaameti andmetest. Briti väliminister Dominic Raab ütles The Guardiani teatel, et kõigi turistide kodumaale tagasitoimetamine on ebarealistlik. «Kellelgi ei tohiks olla illusioone. See on kulukas ja selle koordineerimine on kallis,» ütles minister.

Briti ajaleht The Telegraph küsis Raabi väljaütlemise peale küsimuse: kui Saksamaa saab oma inimesed koju tuua, siis miks meie ei saa? Märgiti, et ainuüksi Hispaanias viibib 200 000 Ühendkuningriigi kodanikku.

Kaitseriietuses reisija Londoni Heathrow lennujaamas. FOTO: FRANK AUGSTEIN/AP/Scanpix

Loomulikult ei piirdu probleemid Euroopaga. Näiteks on ka mitmed Ladina-Ameerika riigid otsustanud oma piirid kinni panna. Argentina, Peruu, Panama, Honduras ja El Salvador on seda juba teinud, Tšiili keelab võõramaalastel riiki sisenemise alates tänasest. Lisaks on Haiti sulgenud piiri oma naabri Dominikaani Vabariigiga, ületada ei saa ka Colombia-Venezuela piiri.

DW teatel hakkasid mitmed eurooplased eelmisel nädalal võimalikust piiride sulgemisest kuuldes massiliselt Euroopasse pileteid broneerima. Pileteid oli aga vähe, infoliinid ülekoormatud ja lõpuks jooksis ülekoormuse tõttu kokku ka broneerimissüsteem.

Austraalia välisministeerium on soovitanud oma kodanikel kommertslendudega koju naasta, kuid on samas tunnistanud, et mõnede inimeste jaoks on hetkel tagasi pääsemine võimatu. Näiteks on 100 austraallast Peruus lõksus pärast seda, kui sealne valitsus otsustas piirid sulgeda ning rahvusvahelised lennud peatada, teatas The Guardian.

Peruu sõdurid valvamas Peruu-Boliivia piiri. FOTO: DAVID MERCADO/REUTERS/Scanpix

Neile on Austraalia välisministeerium otse välja öelnud, et praegusel hetkel on kodumaale naasmine võimatu. Mõned seal viibivad australlased on aga valitsusega rahulolematud, kuna nende hinnangul ei ole pingutused olnud piisavad.

Teatakse, et Kanada on koostamas nimekirja Peruus viibivatest kodanikest, kuid Austraalia valitsus seda siiani teinud ei ole. Guardiani teatel tegi Peruu otsuse piiride sulgemise kohta väga kiiresti ega jätnud aega reageerimiseks.